Лавров заявил о «сильном» влиянии США на Украину в выполнении Минских соглашений

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22 ноября 2021, 16:38 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты могут повлиять на Украину в вопросе выполнения Минских договоренностей. По его словам, это, наверное, ни у кого не должно вызывать сомнений.

«Ну а то, что они могут повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских договоренностей сильнее, чем любой другой,- наверное, это ни у кого сомнений не вызывает. Поэтому посмотрим, насколько США свои слова смогут воплотить в дела, которые будут помогать выполнять Минские договоренности»,- высказал дипломат.

Также Лавров отметил, что Россия не считает «нужным создавать какие-то новые форматы», поскольку уже существует нормандский формат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что публикация МИД РФ переписки по поводу организации саммита в нормандском формате является нетрадиционным для дипломатии, но блестящим и решительным шагом.

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