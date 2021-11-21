Песков: публикация дипломатической переписки Лаврова по Украине нетрадиционный для дипломатии шаг, но решительный

Публикация МИД РФ переписки по поводу организации саммита в "нормандском" формате является нетрадиционным для дипломатии, но блестящим и решительным шагом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" прокомментировал решение МИД России опубликовать дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
По словам Пескова, в мировой дипломатии сейчас появилось много лукавства, раньше такого не было. "Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих публичных обвинений России в бездействии был предпринят такой блестящий шаг",- пояснил пресс-секретарь президента РФ.
По словам Пескова, "нетрадиционно лукавая обстановка требует нетрадиционных решительных действий",- передает ТАСС.
В МИД РФ ранее пояснили суть решения опубликовать переписку Лаврова с коллегами.
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