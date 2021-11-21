Протестующие в Киеве выдвинули президенту Украины Зеленскому ультиматум сроком в десять дней

На Майдане в украинской столице состоялся протест. Его участники выдвинули главе Украины Владимиру Зеленскому ультиматум.
Отмечается, что протестующие потребовали от президента Незалежной в течение десяти дней снять с поста главу его администрации Андрея Ермака. Этой информацией поделилась в Telegram журналистка Юлия Витязева.
Если Зеленский не уволит Ермака в обозначенные ими сроки, то украинцы организуют в стране масштабный протест. Его планируют на первое декабря, если президент не выполнит требование.
Ранее сообщалось, что политолог Руслан Бальбек высказался о заявлении руководителя Главного управления разведки украинского оборонного ведомства Кирилла Буданова. Тот ранее заявил, что Российская Федерация “готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года”.
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