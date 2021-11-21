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Политолог Бальбек увидел украинскую «мошенническую схему» в заявлениях Киева о «нападении России»

, 20:06

Политолог Бальбек увидел украинскую «мошенническую схему» в заявлениях Киева о «нападении России»
pixabay.com

Политолог Руслан Бальбек высказался о заявлении руководителя Главного управления разведки украинского оборонного ведомства Кирилла Буданова. Тот ранее заявил, что Российская Федерация “готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года”.

Также Буданов обратился к Вашингтону с просьбой оказать Киеву военную помощь. В свою очередь Бальбек отметил, что силовики на Украине рассматривают такую позицию как идеальную для выкачивания помощи Запада, пишет RT.

По словам политолога, в Европе уже осознают, что “угроза со стороны РФ” в вариации Украины является обычной “мошеннической схемой”.

“Вот оно самое главное, ключевое слово - “больше”. Ради этого слова всё и происходит на Украине: дайте больше денег, больше оружия, больше преференций, мы же “защищаем” вас от России, так что не скупитесь и раскрывайте кошельки для защитников западной цивилизации”, - добавил Бальбек.

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