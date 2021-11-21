Президент РФ Путин запланировал контакты с лидерами Сербии и Палестины на будущей неделе
21 ноября 2021, 16:57
На следующей неделе глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с сербским и палестинским лидерами Александром Вучичем и Махмудом Аббасом.
Журналисты “России-1” также сообщили, что российский президент примет главу ФНС Даниила Егорова. Отмечается, что запланировано совещание Путина с кабмином, заседание совета безопасности РФ.
Ранее сообщалось, что в Европейском союзе приняли решение пойти “вместе с Путиным” по вопросу о беженцах на белорусской территории, а ведь стоило оказать поддержку Варшаве. Такое заявление сделал польский эксперт Рафал Бжеский.
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