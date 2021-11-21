Польский эксперт Бжеский заявил о страхе Евросоюза перед Варшавой и сговоре с Путиным по мигрантам

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21 ноября 2021, 16:23 Источник: ИноСМИ

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

В Европейском союзе приняли решение пойти “вместе с Путиным” по вопросу о беженцах на белорусской территории, а ведь стоило оказать поддержку Варшаве. Такое заявление сделал польский эксперт Рафал Бжеский.

В беседе с изданием Польши wPolityce эксперт ответил на вопрос журналиста о том, смог ли глава российского государства обыграть Евросоюз в ситуации с мигрантами, желающими проникнуть на польскую землю.

“Не он “обыграл” ЕС, а ЕС добровольно засунул голову в путинский хомут из страха перед Польшей. Вместо того, чтобы обсудить всё с нами, выступить единым фронтом, там решили пойти вместе с Путиным", - высказался поляк.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что раньше Евросоюз всецело бы поддержал правую оппозицию Польши. Однако, как добавил Бжеский, “Объединенные правые” оказались безнадежными.

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