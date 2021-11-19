Премьер-министр Белоруссии Головченко заявил, что Запад ничего не делает для решения проблемы с мигрантами

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19 ноября 2021, 14:01 Источник: ТАСС

мигранты на границе Польши и Белоруссии, Ulf Mauder/dpa

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Запад не совершает никаких действий для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу с беженцами на белорусско-польской границе.

Роман Головченко, подводя в Ереване итоги состоявшегося заседания Евразийского межправительственного совета, подчеркнул, что западные партнеры больше говорят о помощи мигрантам, но мало делают или не делают ничего.

Премьер-министр Белоруссии уточнил, что проинформировал коллег по ЕАЭС о ситуации с беженцами на белорусско-польской границе. Головченко уточнил, что данный вопрос в настоящий момент вызывает большой интерес и "по-разному трактуется".

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