Глава МВД ФРГ Зеехофер: Германия не собирается закрывать границу с Польшей

Закрытие Германией границы с Польшей не решит проблему с мигрантами. В связи с этим Берлин не намерен ее закрывать. Такое заявление сделал глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
В ходе пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой в Варшаве он подчеркнул, что в Германии он постоянно слышит от полицейских профсоюзов, что Берлину нужно закрыть границу с Польшей, организовать пограничный контроль. При этом Зеехофер отметил, что проблема не в польско-германской границе.
Напомним, что на белорусско-польской границе в последнее время собралось несколько тысяч мигрантов, которые желают отправиться в государства Европейского союза. Вместе с тем польское руководство не позволяет беженцам оказаться на своей территории.
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