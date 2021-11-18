Глава МВД ФРГ Зеехофер: Германия не собирается закрывать границу с Польшей

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18 ноября 2021, 20:51 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Закрытие Германией границы с Польшей не решит проблему с мигрантами. В связи с этим Берлин не намерен ее закрывать. Такое заявление сделал глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой в Варшаве он подчеркнул, что в Германии он постоянно слышит от полицейских профсоюзов, что Берлину нужно закрыть границу с Польшей, организовать пограничный контроль. При этом Зеехофер отметил, что проблема не в польско-германской границе.

Напомним, что на белорусско-польской границе в последнее время собралось несколько тысяч мигрантов, которые желают отправиться в государства Европейского союза. Вместе с тем польское руководство не позволяет беженцам оказаться на своей территории.

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