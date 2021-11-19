Песков об инициативе конгрессменов США не признавать выборы в РФ: «Ничего более нелепого и агрессивного прийти не может»

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19 ноября 2021, 13:06 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесенный в палату представителей конгресса США документ о выборах российского лидера в 2024 году.

Официальный представитель Кремля заявил, что каждый раз Россия ошибается, что «ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана прийти не может». По его словам, это «прекрасная демонстрация» того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран.

«Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов. Мы считаем это вмешательством в наши дела. И мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации»,- продолжил Песков.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выразил мнение, что переизбрание Владимира Путина в 2024 году придется признать «даже самым угрюмым русофобам».

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