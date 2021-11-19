Сенатор Клишас: переизбрание президента Путина в 2024 году придется признать «даже самым угрюмым русофобам»

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19 ноября 2021, 11:07 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал намерение американских конгрессменов пресечь попытки президента РФ Владимира Путина переизбраться на новый срок в 2024 году.

По его словам, самое главное, что Путина признает президентом российский народ. Клишас отметил, что если глава государства примет решение принять участие в выборах 2024 года и будет избран гражданами РФ, то это «признают все».

«… даже самые угрюмые русофобы в американском Конгрессе»,- продолжил сенатор.

Он также назвал проект, внесённый в палату представителей конгресса США о непризнании выборов в 2024 году в России, «политической спекуляцией».

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