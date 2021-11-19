Сенатор Клишас: переизбрание президента Путина в 2024 году придется признать «даже самым угрюмым русофобам»

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал намерение американских конгрессменов пресечь попытки президента РФ Владимира Путина переизбраться на новый срок в 2024 году.
По его словам, самое главное, что Путина признает президентом российский народ. Клишас отметил, что если глава государства примет решение принять участие в выборах 2024 года и будет избран гражданами РФ, то это «признают все».
«… даже самые угрюмые русофобы в американском Конгрессе»,- продолжил сенатор.
Он также назвал проект, внесённый в палату представителей конгресса США о непризнании выборов в 2024 году в России, «политической спекуляцией».
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