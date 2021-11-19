Путин и Лукашенко вновь провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Соответствующую информацию предоставил в пятницу, 19 ноября, Тelegram-канал "Пул первого".
К настоящему моменту канал не приводит каких-либо подробностей беседы лидеров Российской Федерации и Белоруссии. Пока не уточняется, каковы были темы разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Напомним, президенты РФ и Белоруссии побеседовали по телефону в минувший вторник. В рамках разговора стороны, в частности, коснулись ситуации на белорусско-польской границе, а также обсудили совместные действия по обороне границ Союзного государства.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.