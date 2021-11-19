Путин и Лукашенко вновь провели телефонный разговор

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19 ноября 2021, 12:00 Источник: Telegram

президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Соответствующую информацию предоставил в пятницу, 19 ноября, Тelegram-канал "Пул первого".

К настоящему моменту канал не приводит каких-либо подробностей беседы лидеров Российской Федерации и Белоруссии. Пока не уточняется, каковы были темы разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Напомним, президенты РФ и Белоруссии побеседовали по телефону в минувший вторник. В рамках разговора стороны, в частности, коснулись ситуации на белорусско-польской границе, а также обсудили совместные действия по обороне границ Союзного государства.

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