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Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за миграционного кризиса

, 07:14 Источник: РИА "Новости"

Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за миграционного кризиса
президент Франции Эммануэль Макрон, Salerno/EUC

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следует продолжать давление на лидера Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию потоков беженцев на польско-белорусской границе.

В минувший четверг Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой и с премьер-министром республики Матеушем Моравецким, в рамках которого обсуждалась ситуация на польско-белорусской границе.

Французский лидер в рамках беседы подтвердил необходимость того, чтобы Европа продолжала оказывать давление на главу Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы "инструментализации, которая подвергает опасности многих людей", был положен конец. Макрон призвал Европу продолжать работу со странами происхождения мигрантов.

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