Журналист Кот подверг критике политику властей Польши на фоне миграционного кризиса

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18 ноября 2021, 19:54 Источник: ФАН

Ulf Mauder/Global Look Press

Мигранты на границе Польши и Белоруссии являются жертвами “импотентности” Брюсселя в плане защиты прав человека. Соответствующее заявление сделал журналист Юрий Кот, являющийся президентом Ассоциации развития публичной дипломатии “Будущее страны”.

Ранее СМИ сообщили, что силовики Польши задействовали против беженцев на границе спецсредства, вероятно, с токсичными химикатами. Журналист отметил, что Польша не имеет никакого отношения к гуманизму, на что указывают действия руководства страны, силовиков.

“Исходя из того, что они делают, как поливают на морозе детей и женщин водой, можно сказать, что эти несчастные беженцы для них не люди или люди не того сорта, к какому относят себя поляки”, - сказал Кот.

Кроме того, эксперт обвинил Варшаву в политике двойных стандартов, напомнив о вопросе проведения в Польше ЛГБТ-маршей.

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