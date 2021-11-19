Глава Пентагона Остин и руководитель Минобороны Украины Резников обсудили наращивание оборонного потенциала Киева

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19 ноября 2021, 07:48 Источник: ТАСС

эмблема Пентагона, Zhang Jun/Xinhua

Глава Пентагона Ллойд Остин и глава Минобороны Украины Алексей Резников в рамках встречи в минувший четверг обсудили наращивание оборонного потенциала страны и внедрение на ее территории стандартов НАТО.

Остин в ходе переговоров подтвердил "непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины". Главы оборонных ведомств двух стран обсудили ряд вопросов, касающихся безопасности, в частности, "дестабилизирующие действия РФ в регионе".

Глава Пентагона призвал Резникова поддерживать реформы в сфере обороны и оборонной промышленности.

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