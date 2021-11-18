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Эксперты The Nation сообщили, что Россия может передать Крым Украине только при одном условии

, 18:20 Источник: mk.ru

Эксперты The Nation сообщили, что Россия может передать Крым Украине только при одном условии
pixabay.com

В статье американского издания The Nation говорится, что лишь наиболее “безумные” комментаторы и политики США хотят развязать войну с Российской Федерацией. А ведь она приведет к ужасным последствиям.

В публикации сказано, что РФ собирается “аннексировать” юго-восток Украины, если Киев не будет выполнять минские соглашения. Отмечается, что Донбасс может стать частью России, если Киев решится на операцию в регионе, подобно шагам Тбилиси в 2008 году, и проиграет войну. Вашингтон не может допустить, чтобы такой сценарий воплотился в жизнь.

“Полномасштабная неядерная война вполне может перерасти в ядерный конфликт с уничтожением большей части человечества”, - подчеркнули эксперты.

Авторы материала The Nation считают, что Соединенные Штаты должны заставить Киев прибегнуть к федерализации Украины. Эксперты добавили, что Москва никогда не отдаст Украине Крымский полуостров, если не проиграет в войне.

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