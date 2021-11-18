Путин проведет в четверг совещание по социальным вопросам

В четверг, 18 ноября, президент России Владимир Путин проведет совещание по социальным вопросам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Во второй половине дня президент вернется в Кремль, где у него несколько, целый ряд, рабочих встреч, но будет также важное совещание по социальным вопросам»,- пояснил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее сообщалось, что 19 ноября Путин проведёт встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Кремле.
В свою очередь, в пресс-службе президента Узбекистана рассказали, что в рамках переговоров политики обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран.
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