Путин проведет в четверг совещание по социальным вопросам

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18 ноября 2021, 13:37 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

В четверг, 18 ноября, президент России Владимир Путин проведет совещание по социальным вопросам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня президент вернется в Кремль, где у него несколько, целый ряд, рабочих встреч, но будет также важное совещание по социальным вопросам»,- пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что 19 ноября Путин проведёт встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Кремле.

В свою очередь, в пресс-службе президента Узбекистана рассказали, что в рамках переговоров политики обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран.

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