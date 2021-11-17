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Путин встретится в Кремле с президентом Узбекистана Мирзиёевым 19 ноября

, 18:16 Источник: ТАСС

Путин встретится в Кремле с президентом Узбекистана Мирзиёевым 19 ноября
Кремль, pixabay.com

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 ноября, проведет  встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Кремле. Данную информацию предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, визит главы Узбекистана в Москву действительно планируется. Пресс-секретарь президента Российской Федерации заметил, что Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев встретятся в Кремле.

В пресс-службе узбекского лидера в свою очередь сегодня сообщили, что в рамках переговоров политики обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства России и Узбекистана, а также союзничества двух стран.

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