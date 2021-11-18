Захарова после обвинений в миграционном кризисе в Европе предложила итальянскому журналисту «топить дом своими газетами»

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18 ноября 2021, 08:47

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила главному редактору итальянского издания «la Repubblica» Маурицио Молинари топить дом своими газетами. Так дипломат отреагировала на статью о том, что Россия создает «параллельные кризисы», чтобы спровоцировать «внутреннюю напряженность в Евросоюзе».

В своем материале автор утверждает, что неспроста миграционный кризис на польско-белорусской границе совпал с запуском «Северного потока-2», «который увеличивает зависимость Европы от поставок российского газа», а также связан с «враждебным настроем Москвы к достижению соглашений по климату».

Захарова отметила, что Россия никогда «не подводила» и «не обманывала» Италию с поставками газа, поэтому она удивлена, что журналист «позволяет в таком хамском тоне высказываться о поставщиках углеводородов».

«Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея – Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста»,- написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Представитель МИД добавила, что «такой восхитительной чуши давно не видела», а также заметила, что «никто из уважающих себя журналистов» не подписал статью своим именем. Захарова предположила, что эту «позорную миссию» на себя взял главный редактор.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию остановить запуск трубопровода «Северный поток-2», чтобы не давать Владимиру Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы для наращивания вооружения.

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