Источник в Минобороны РФ: нейтрализация Украины в случае нападения на Россию займет от 50 минут до 10 часов

Высокопоставленный источник в Минобороны сообщил, что в случае нападения Украины на Россию Черноморский флот РФ сможет провести полную нейтрализацию сил противника за период от 50 минут до 10 часов.
По утверждению источника, вышеуказанные сроки продиктованы военными нормативами современных армий.
Инсайдер уточнил, что в случае нападения на РФ с украинской стороны в Крыму будет развернут "пузырь запрета доступа". Более того, по его словам на полуострове и рядом с Новороссийском у армии России есть все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства для нейтрализации сил противника.
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