В Крыму появится новый десантно-штурмовой полк

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17 ноября 2021, 13:44

Фото: Соцсети

Минобороны РФ к началу декабря завершит формирование в Крыму нового десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на ДИМК МО РФ.

В частности МО РФ сообщает: «К началу декабря текущего года будет завершено переформирование Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в десантно-штурмовой полк, который войдет в состав Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения».

Ранее в прессе уже распространялась информация о намерениях российского военного ведомства переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду, которая дислоцирована в Камышине, Волгоградская области, в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии (Крым). В октябре Минобороны РФ сообщало, что командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков проверил строительство объектов нового полка в Феодосии.

Актуальность усиления крымской военной группировки вряд ли кто-нибудь может оспорить, там более, что США и НАТО поступательно увеличивают свою военную активность в регионе, а в Киеве уже открыто говорят о намерениях совершить попытку силового захвата Крыма.

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