Опубликована переписка Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии по нормандской встрече

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17 ноября 2021, 19:34 Источник: МИД России

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Российской Федерации в среду, 17 ноября, опубликовало переписку главы ведомства Сергея Лаврова с руководителями МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В сообщении МИД России уточняется, что в последнее время позиция Москвы, ее роль в вопросе внутриукраинского урегулирования, а также подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" искажаются.

Подчеркивается, что именно поэтому российское внешнеполитическое ведомство приняло решение опубликовать дипломатическую переписку.

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