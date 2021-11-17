Опубликована переписка Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии по нормандской встрече

Министерство иностранных дел Российской Федерации в среду, 17 ноября, опубликовало переписку главы ведомства Сергея Лаврова с руководителями МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.
В сообщении МИД России уточняется, что в последнее время позиция Москвы, ее роль в вопросе внутриукраинского урегулирования, а также подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" искажаются.
Подчеркивается, что именно поэтому российское внешнеполитическое ведомство приняло решение опубликовать дипломатическую переписку.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.