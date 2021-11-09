Переговоры Нормандской четвёрки по Донбассу зашли в тупик

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9 ноября 2021, 13:29

Внешнеполитическая позиция Киева наглядно показывает стремление отойти от «Нормандского формата» который был согласован Германией, Францией, Украиной и Россией для урегулирования конфликта на Донбассе.



В ноябре стороны должны определиться с датой новой встречи, однако телефонные переговоры между главами государств показывают наличие разногласий по повестке встречи.



Ранее в окружении украинского президента Владимира Зеленского заявили о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате. Однако в Кремле отказались от такого диалога. Зеленский был заинтересован в обсуждении вопросов не только Донбасса, но и Крыма. А вопрос принадлежности полуострова российские политики не обсуждают.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает недопустимым прямой контакт Зеленского с Путиным. В Киеве это могут воспринять как капитуляцию. Порошенко выступает против любого диалога со «страной-агрессором».



Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова пояснила, что Нормандская встреча должна подкрепляться документами и соглашениями. Но никто из сторон не может предложить план дальнейших действий. Пока участники Нормандского формата планируют переговоры на уровне министров иностранных дел для определения повестки совместной работы.

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