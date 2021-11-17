Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Салливан провели телефонный разговор

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17 ноября 2021, 19:16 Источник: ТАСС

cекретарь Совбеза России Николай Патрушев, MFA Russia/via Globallookpress.com

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в среду, 17 ноября, провел телефонный разговор с помощником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В ходе беседы Патрушев и Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений России и США, а также над повышением доверия между странами. Подчеркивается, что стороны пообщались в конструктивном ключе.

Разговор секретаря Совбеза России и помощника американского лидера по нацбезопасности состоялся в рамках подготовки грядущих контактов двух стран на высшем уровне.

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