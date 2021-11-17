Пентагон не смог объяснить ревизорам на что была потрачена значительная часть его бюджета

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17 ноября 2021, 14:57

Фото: Соцсети

Аудитор Пентагона заявил, что высшее политическое руководство добивается устойчивого прогресса в приведении финансовой отчётности Министерства обороны в порядок, даже несмотря на то, что большинство военных агентств и служб в очередной раз не смогли предоставить добросовестные сведения о кредитно-дебетовом балансе в ходе своей ежегодной проверки. Об этом пишет издание Washington Times.

На этой неделе министерство обороны объявило результаты финансовой проверки, проведенной независимым Управлением генерального инспектора министерства и государственными бухгалтерскими фирмами, не имеющими отношения к вооруженным силам. Пентагону еще предстоит пройти всестороннюю финансовую экспертизу.

По словам представителей Пентагона, около 1200 аудиторов провели около 300 инспекций и более 1000 удалённых ревизий, чтобы проверить активы Министерства обороны на сумму более 3,2 триллиона долларов США и обязательства на сумму 3 триллиона долларов США.

«Результаты аудиторских проверок катализируют изменения, выявляя области, которые нуждаются в улучшении, и предоставляют руководителям департаментов информацию, необходимую для определения приоритетов усилий по модернизации и осуществления значимых долгосрочных изменений», - сказал заместитель министра обороны Майкл МакКорд, главный финансовый директор Пентагона.

В Пентагоне работает почти 3 миллиона человек, как гражданских, так и военных, он управляет одним из крупнейших портфелей недвижимости федерального правительства, расположенным во всех 50 штатах и более чем в 40 странах, и несет ответственность за запасы на сумму более 320 миллиардов долларов.

Результаты полной проверки министерства обороны были неоднозначными. Ожидается, что около 47% его структур будут иметь положительное заключение, например, Военный пенсионный фонд, который представляет более 30% общих активов Пентагона, Инженерный корпус армии США - строительные работы и пенсионер, имеющий право на медицинское обслуживание. Фонд здравоохранения.

Ревизия выявила некоторые финансовые недостатки в министерстве обороны, в том числе в составлении финансовой отчетности и оценке условных юридических обязательств.

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