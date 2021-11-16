Минобороны РФ показало видео, доказывающее, что фрагменты разрушенного спутника не угрожают МКС

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16 ноября 2021, 19:33 Источник: РИА Новости

МКС, фото: pixels.com

Минобороны России обнародовало видео, подтверждающее, что Международной космической станции (МКС) ничего не угрожает после испытаний противоспутниковой системы. Она поразила старый спутник «Целина-Д», в космосе остались его фрагменты.

«На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40–60 километров»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что отечественная система контроля космического пространства по каждому вновь образованному объекту проводит непрерывный повитковый контроль с прогнозированием ситуации. В Минобороны уточнили, что с момента возникновения фрагменты старого спутника никакой угрозы для МКС не представляют.

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