Минобороны РФ показало видео, доказывающее, что фрагменты разрушенного спутника не угрожают МКС

Минобороны России обнародовало видео, подтверждающее, что Международной космической станции (МКС) ничего не угрожает после испытаний противоспутниковой системы. Она поразила старый спутник «Целина-Д», в космосе остались его фрагменты.
«На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40–60 километров»,- пояснили в ведомстве.
Отмечается, что отечественная система контроля космического пространства по каждому вновь образованному объекту проводит непрерывный повитковый контроль с прогнозированием ситуации. В Минобороны уточнили, что с момента возникновения фрагменты старого спутника никакой угрозы для МКС не представляют.
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