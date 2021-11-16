Шойгу сообщил об успешном испытании противоспутниковой системы

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16 ноября 2021, 16:27 Источник: РИА Новости

Сергей Шойгу, фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об успешном испытании противоспутниковой системы. По словам генерала армии, она «ювелирно» поразила старый спутник.

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она "ювелирно" поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют»,- пояснил он журналистам в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран СНГ утвердили план совместных мероприятий на 2022 год и определили перспективы развития военного сотрудничества.

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