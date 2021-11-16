Шойгу сообщил об успешном испытании противоспутниковой системы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об успешном испытании противоспутниковой системы. По словам генерала армии, она «ювелирно» поразила старый спутник.
«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она "ювелирно" поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют»,- пояснил он журналистам в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.
Ранее сообщалось, что министры обороны стран СНГ утвердили план совместных мероприятий на 2022 год и определили перспективы развития военного сотрудничества.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.