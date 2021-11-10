Министры обороны стран СНГ утвердили план совместных военных мероприятий на 2022 год

Аргументы Недели → Армия 13+

10 ноября 2021, 13:39

Фото: Минобороны РФ

Министры обороны стран СНГ утвердили план совместных мероприятий на 2022 год и определили перспективы развития военного сотрудничества, об этом стало известно из слов Сергея Шойгу.

В частности, российский военный министр сказал: «Определены перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества и утверждён План совместных мероприятий на 2022 год». Так же Шойгу подчеркнул, что оборонные ведомства стран Содружества в ходе заседания подтвердили единое понимание характера вызовов и угроз военной безопасности.

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