Борис Джонсон заявил, что «именно кровь русских» позволила миру победить нацизм

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2021, 14:44 Источник: РБК

Борис Джонсон, London News Pictures/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мир не должен забывать о вкладе России в борьбу с нацизмом в годы Второй мировой войны. Об этом он сказал в своей речь на в своей речи на ежегодном торжественном банкете у лорд-мэра Лондона.

Речь Джонсона публикует сайт правительства Великобритании. «Никогда не должно быть забыто, <...> что именно кровь русских позволила нам победить нацизм», — сказал премьер-министр.

В своей речи он также коснулся Украины. По его словам, Евросоюз вскоре встанет перед выбором — увеличить зависимость от российских углеводородов или выступить в поддержку Украины.

«Надеюсь, другие европейские страны смогут признать, что вскоре предстоит выбрать, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, - сказал он.

Премеьер-министр заявил что Великобритания поддерживает суверенитет и целостность Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России и желает «подорвать или окружить эту великую страну». Причина в том, что Великобритания следует принципам демократии и свободы, подчеркнул он.

Ранее Борис Джонсон ушел от ответа на вопрос представителя средств массовой информации о возможности потепления в отношениях Лондона и Москвы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости