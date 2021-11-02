Джонсон ушел от ответа на вопрос журналиста о возможности потепления отношений Лондона и Москвы

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2 ноября 2021, 13:36 Источник: ТАСС

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Pool/Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 2 ноября, ушел от ответа на вопрос представителя средств массовой информации о возможности потепления в отношениях Лондона и Москвы.

Согласно последним данным, корреспондент ТАСС в ходе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго задал Борису Джонсону вопрос о возможности потепления в отношениях Лондона и Москвы. Британский премьер ответил формальной репликой "да-да-да".

На просьбу уточнить, что именно он имел в виду, Джонсон заявил, что, может быть, сделает это позже.

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