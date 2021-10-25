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Путин и Джонсон в рамках телефонной беседы обсудили ситуацию в Афганистане и двусторонние отношения

, 19:01 Источник: Кремль

Путин и Джонсон в рамках телефонной беседы обсудили ситуацию в Афганистане и двусторонние отношения
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 октября, поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Соответствующую информацию предоставили сегодня в Кремле.

Владимир Путин и Борис Джонсон в рамках телефонной беседы обсудили климатическую проблематику, ситуацию в Афганистане, а также двусторонние отношения.

Российский лидер также проинформировал британского премьера об итогах консультаций "Расширенной тройки" по Афганистану, которые состоялись в Москве на прошлой неделе.

Путин сообщил Джонсону о приверженности РФ международным обязательствам по климату, а также намерении последовательно сокращать "углеродный след".

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