Путин и Джонсон в рамках телефонной беседы обсудили ситуацию в Афганистане и двусторонние отношения

Аргументы Недели → Политика 13+

25 октября 2021, 19:01 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 октября, поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Соответствующую информацию предоставили сегодня в Кремле.

Владимир Путин и Борис Джонсон в рамках телефонной беседы обсудили климатическую проблематику, ситуацию в Афганистане, а также двусторонние отношения.

Российский лидер также проинформировал британского премьера об итогах консультаций "Расширенной тройки" по Афганистану, которые состоялись в Москве на прошлой неделе.

Путин сообщил Джонсону о приверженности РФ международным обязательствам по климату, а также намерении последовательно сокращать "углеродный след".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости