Политолог Сергей Лебедев: ввязывать Москву в конфликт между Минском и Варшавой недопустимо

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16 ноября 2021, 08:47 Источник: "Экономика сегодня"

Флаг ЕС, Mandoga Media/globallook.com

Политолог Сергей Лебедев считает что Евросоюз в ситуации миграционного кризиса на польско-белорусской границе действует недальновидно, пытаясь найти «русский след» там, где его нет.

«Посмотрите, что происходит: мы максимально пытаемся дистанцироваться от конфликта, а Евросоюз, в свою очередь, втягивает Москву всеми правдами и неправдами. Сначала они хотели ввести санкции против «Аэрофлота», теперь говорят, что мигранты попадают в Минск через Москву. Более того, ЕС уже обратился к Путину с просьбой повлиять как-то на Лукашенко, чтобы тот перестал использовать беженцев в своих целях»,- сказал политолог в интервью ФБА «Экономика сегодня».

По мнению Лебедева, Запад сознательно пытается вовлечь Россию в противостояние между странами. «И здесь невольно возникает вопрос: почему вы снова пытаетесь увидеть российский след там, где его нет?» - задается вопросом политолог.

Сергей Лебедев прокомментировал также вчерашнее высказывание польского вице-премьера Петра Глиньского, предложившего исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и лишить их спортсменов права участвовать в международных соревнованиях.

«Мы уже сталкивались с тем, что по политическим мотивам наших спортсменов подставляли, после чего всячески пытались отстранить от Олимпиады. Сложно было, но мы пережили этот этап, показали и доказали всем, что для России не существует преград, мы всегда найдем выход из ситуации», – сказал эксперт.

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