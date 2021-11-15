Аргументы Недели Политика 13+

Вице-премьер Польши Глиньский: Россию и Белоруссию следует отстранить от международных спортивных соревнований

, 12:56 Источник: РБК

Вице-премьер Польши Глиньский: Россию и Белоруссию следует отстранить от международных спортивных соревнований
Петр Глиньский (справа), via www.imago-images.de /globallook.com

Москву и Минск как виновников миграционного кризиса в Европе следует исключить из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский.

«Международное давление на эти два режима — белорусский и российский — должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том числе из важных для них спортивных соревнований», — сказал вице-премьер в интервью изданию Polska Times.

Обострение миграционного кризиса в Европе началось на прошлой неделе, когда к белорусско-польской границе направились несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока. Запад обвинил Белоруссию и Россию в причастности к возникновению кризиса. Минск и Москва эти обвинения отвергают.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

Политика

Источник в ЕС: Евросоюз не рассматривает санкции против «Аэрофлота» в связи с миграционным кризисом

Источник в ЕС: Евросоюз не рассматривает санкции против «Аэрофлота» в связи с миграционным кризисом

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» не будет включен в санкционный пакет, который рассмотрит сегодня Совет ЕС. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Здоровье

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Наука

Политика

Политика

В мире

Общество

Общество

Общество

Происшествия

В мире

Общество

Политика

Политика

Общество

Общество

Политика

Происшествия

Наука

Политика

В мире