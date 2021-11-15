Вице-премьер Польши Глиньский: Россию и Белоруссию следует отстранить от международных спортивных соревнований

Москву и Минск как виновников миграционного кризиса в Европе следует исключить из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский.
«Международное давление на эти два режима — белорусский и российский — должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том числе из важных для них спортивных соревнований», — сказал вице-премьер в интервью изданию Polska Times.
Обострение миграционного кризиса в Европе началось на прошлой неделе, когда к белорусско-польской границе направились несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока. Запад обвинил Белоруссию и Россию в причастности к возникновению кризиса. Минск и Москва эти обвинения отвергают.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.