Вице-премьер Польши Глиньский: Россию и Белоруссию следует отстранить от международных спортивных соревнований

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15 ноября 2021, 12:56 Источник: РБК

Петр Глиньский (справа), via www.imago-images.de /globallook.com

Москву и Минск как виновников миграционного кризиса в Европе следует исключить из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский.

«Международное давление на эти два режима — белорусский и российский — должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том числе из важных для них спортивных соревнований», — сказал вице-премьер в интервью изданию Polska Times.

Обострение миграционного кризиса в Европе началось на прошлой неделе, когда к белорусско-польской границе направились несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока. Запад обвинил Белоруссию и Россию в причастности к возникновению кризиса. Минск и Москва эти обвинения отвергают.

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