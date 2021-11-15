Сергей Рябков назвал действия США в Черноморском регионе безбашенными

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15 ноября 2021, 15:10 Источник: ТАСС

Сергей Рябков, MFA Russia/globallook.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что политика Запада в Черноморском регионе несет в себе угрозу потенциальных столкновений. Об этом дипломат сказал в интервью ТАСС.

«У нас [у РФ] нету даже в первом приближении ощущения того, что [в США] нас вообще хотят послушать и услышать - например, по Украине и всему тому, что происходит сейчас в Черноморском регионе, - сказал замминистра. - Там копится негативная энергия, возрастают риски, в том числе потенциальных столкновений, с возможностью эскалации».

Рябков считает, что, западные политики, курирующие действия Киева, действуют все более безрассудно. «Вообще такая негативная удаль США и их союзников и, соответственно, подопечных в Киеве - она становится все более безбашенной. Все меньше в ней прослеживаются хоть какие-то рациональные зерна. Она пропитана и провокационной по отношению к нам риторикой, и материальным содержанием - тоже весьма и весьма провокационным», - сказал замглавы МИД.

Ранее президент РФ Владимир Путин , комментируя незапланированные учения США их союзников по НАТО в акватории Черного моря, назвал эти действия «серьезным вызовом» для России.

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