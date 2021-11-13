Путин назвал «серьезным вызовом» незапланированные учения США и стран НАТО в Черном море

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13 ноября 2021, 12:41

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал незапланированные учения США их союзников по НАТО в акватории Черного моря. По словам главы государства, это «серьёзный вызов» для России.

«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные - хочу это подчеркнуть: незапланированные - учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация»,- высказал российский лидер в эфире телеканала «Россия 24».

Путин отметил, что у них на борту «боевое стратегическое оружие». При этом политик считает «нецелесообразным» предложение Минобороны провести ответные учения. Президент добавил, что Россия «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».

«… нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там»,- резюмировал он.

Ранее в Минобороны РФ назвали незапланированные учения США и НАТО в Черном море «агрессивными действиями».

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