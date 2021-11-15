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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Франции «российскую военную активность на Украине и вблизи нее»

, 07:07 Источник: Коммерсантъ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Франции «российскую военную активность на Украине и вблизи нее»
Украинский пограничник, Serhii Hudakukrinform/globallook.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провели вчера переговоры относительно ситуации на Украине.

«Государственный секретарь Энтони Блинкен вчера разговаривал с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, чтобы обсудить сообщения о российской военной активности на Украине и вблизи нее»,—сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Блинкен и Ле Дриан подчеркнули также важность суверенитера и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вооруженные силы России проводят «нерегулярные действия» у границы с Украиной, однако Вашингтон не имеет представления о происходящем. От также подчеркнул, что повторение событий 2014 года являлось бы со стороны Российской Федерации «большой ошибкой». 

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