Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Франции «российскую военную активность на Украине и вблизи нее»

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провели вчера переговоры относительно ситуации на Украине.
«Государственный секретарь Энтони Блинкен вчера разговаривал с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, чтобы обсудить сообщения о российской военной активности на Украине и вблизи нее»,—сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Блинкен и Ле Дриан подчеркнули также важность суверенитера и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вооруженные силы России проводят «нерегулярные действия» у границы с Украиной, однако Вашингтон не имеет представления о происходящем. От также подчеркнул, что повторение событий 2014 года являлось бы со стороны Российской Федерации «большой ошибкой».
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