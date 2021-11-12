Блинкен заявил, что Вооруженные силы РФ проводят «нерегулярные действия» у границы с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, 12 ноября, что Вооруженные силы России проводят "нерегулярные действия" у границы с Украиной, однако Вашингтон не имеет представления о происходящем.
По словам Энтони Блинкена, американские власти не располагают данными о возможных намерениях России, однако выражают озабоченность перемещениями российских войск. Дипломат уточнил, что в прошлом военные РФ "совершали провокации" у украинской границы, а затем "осуществили вторжение".
Глава американской дипломатии подчеркнул, что повторение событий 2014 года являлось бы со стороны Российской Федерации "большой ошибкой".
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