Блинкен заявил, что Вооруженные силы РФ проводят «нерегулярные действия» у границы с Украиной

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12 ноября 2021, 18:19 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен, Vincent Ricci/Keystone Press Agency

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, 12 ноября, что Вооруженные силы России проводят "нерегулярные действия" у границы с Украиной, однако Вашингтон не имеет представления о происходящем.

По словам Энтони Блинкена, американские власти не располагают данными о возможных намерениях России, однако выражают озабоченность перемещениями российских войск. Дипломат уточнил, что в прошлом военные РФ "совершали провокации" у украинской границы, а затем "осуществили вторжение".

Глава американской дипломатии подчеркнул, что повторение событий 2014 года являлось бы со стороны Российской Федерации "большой ошибкой".

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