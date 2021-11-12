Кулеба: в Белоруссии нет миграционного кризиса, а есть «гибридная война РФ против Европы»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 12 ноября, выразил мнение, что в Белоруссии нет никакого миграционного кризиса. По его словам, существует "гибридная война России против Европы".
Напомним, в минувший понедельник госпогранкомитет Белоруссии заявил, что многочисленная группа беженцев направилась к белорусско-польской границе. Впоследствии в Гродненской области ими был разбит стихийный лагерь. Известно, что польские силовики не пропускают мигрантов на свою территорию. Несколько раз были совершены попытки прорваться в Польшу.
Дмитрий Кулеба в рамках брифинга в пятницу заявил, что РФ "начала новый этап гибридной войны". По мнению главы украинского МИД, в ход пошли разные типы "оружия", среди которых газ, миграционные потоки и пропаганда.
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