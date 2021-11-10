Евгений Сатановский о миграционном кризисе на польской границе: «Во всем виноват Путин»

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10 ноября 2021, 15:06 Источник: Свободная пресса

Евгений Сатановский, фото: vk.com/eysatanovsky

Евгений Сатановский, политолог, специалист по Ближнему Востоку, кандидат экономических наук, заявил, что сейчас во всем происходящем в мире винят российского президента Владимира Путина.

Комментируя события на польско-белорусской границе с беженцами, Сатановский сказал, что Путин виновен и в миграционном кризисе на границе Польши.

«Не важно — идет ли изменение климата, наталкивается ли американская подводная лодка на какую-то гору, что-то не то происходит в американских выборах, или просто у президента США несварение желудка, — ясно, что это вина Путина», — цитирует «Свободная пресса» политолога.

Сатановский считает, что попытки Запада обвинить Россию и ее руководство в миграционном кризисе в Польше являются «чистым Средневековьем», - пишет ФБА «Экономика сегодня».

По мнению политолога, резкая реакция лидеров Евросоюза на ситуацию с мигрантами в Польше продемонстрировала истинную сущность Европы, любящей вмешиваться в дела других государств вплоть до их уничтожения, но не готовой сталкиваться с последствиями подобных действий.

Западные СМИ и политики активно пытаются обвинить Владимира Путина в стремлении получить выгоду от миграционного кризиса. Британское издание The Times написало, что Путину куда проще и менее рискованно» ничего не делать для разрешения ситуации с мигрантами, а сложившийся хаос позволит ему выжать максимум в виде разногласий внутри Европы.

Сатановский оценивает такую логику смешной.

«Что за всем этим безобразием стоит Путин и это его коварный план, чтобы европейцы рассорились и между собой передрались, на себя в подставленное им зеркало поглядев, так у них за всем стоит и во всем виноват именно Путин. А кто еще?!» – пишет политолог.

Нескольких десятков беженцев в ночь на среду прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи, часть и них польские силовики смогли «вернуть на линию границы».

Глава МИД ФРГ Хайко Маас подержал введение новых санкций ЕС против Белоруссии из-за обострившейся проблемы с нелегальными мигрантами. «Лукашенко должен понять, что его расчеты не работают», — сказал Маас.

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