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В Комсомольске-на-Амуре началось строительство новейших истребителей Checkmate

, 19:47 Источник: РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре началось строительство новейших истребителей Checkmate
Checkmate, фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/globallookpress.com

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что серийное производство однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate начнется в 2026 году. В Комсомольске-на-Амуре уже началось строительство.

«На заводе в Комсомольске-на-Амуре началась работа по строительству нескольких Checkmate одновременно»,- рассказал он на выставке Dubai Airshow в ОАЭ.

Слюсарь уточнил, что первый полет новейшего истребителя запланирован на 2023 год.

Checkmate спроектирован в ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех»). Истребитель создан на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов перечислил боевые возможности истребителя пятого поколения Checkmate.

В свою очередь, вице-премьер Юрий Борисов рассказалчто закупку новейших российских истребителей могут внести в Госпрограмму вооружений на 2024-2033 гг.

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