Вице-премьер Борисов заявил о возможности приобретения истребителей Checkmate для российской армии

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что закупку новейших российских истребителей Checkmate могут внести в Госпрограмму вооружений на 2024-2033 гг. По его словам, это важный фактор экспортного потенциала.
Борисов пояснил, что иностранные заказчики всегда интересуются, берут ли «родные вооруженные силы» ту технику, которую предлагают на экспорт. Он добавил, что Минобороны и ВКС всегда с настороженностью относились к однодвигательным истребителям, предпочитая «для надежности двухдвигательные самолеты». Однако однодвигательные истребители активно применяются в других странах, отметил вице-премьер.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов перечислил боевые возможности нового истребителя Checkmate.
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