Захарова об «уничтожении» мигрантов на границе с Белоруссией: «Научились, рука набита»
14 ноября 2021, 18:21
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооружённых сил Украины о намерении «уничтожать» маскирующихся под мигрантов диверсантов на границе с Белоруссией.
«Уничтожать научились. Рука набита. Правильно, Украина - не Россия, це Европа»,- написала дипломат в своем Телеграм-канале.
На польско-белорусской границе несколько недель наблюдается активный наплыв мигрантов. Беженцы пытаются нелегально проникнуть в европейские страны.
Украинские военные заявили, что не будут применять силу или оружие против мигрантов, но не позволят, чтобы на территорию страны под видом беженцев проникли диверсионно-разведывательные группы противника.
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