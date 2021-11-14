Член ОП Данюк заявил, что Великобритания последовательно пытается выставить РФ виновной во всех прегрешениях

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14 ноября 2021, 11:46

Лондон, pixabay.com

Член Общественной палаты России Никита Данюк и политолог Юрий Светов оценили заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая назвала РФ ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.

Никита Данюк заявил, что Британия последовательно пытается выставить Россию виновной во всех прегрешениях. По мнению члена ОП, в настоящий момент ведется целенаправленная политика по демонизации РФ. Он также назвал подобные обвинения в адрес Москвы голословными.

Юрий Светов в свою очередь в беседе с RT заметил, что проблема миграционного кризиса, вызванного людьми, бегущими из стран, в разрушении которых принимала участие Великобритания, отодвигается на задний план. Политолог обратил внимание, что от любого государства-члена Евросоюза или НАТО слышны одни и те же заявления: "Когда Россия исправится, когда Россия будет плясать под нашу дудку, тогда мы с ней будем иметь дело". По мнению Светова, именно в этом заявлении и заключается политика Запада.

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