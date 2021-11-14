Пушков заявил, что западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к территории РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

14 ноября 2021, 08:00 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о том, что отношения РФ и стран Запада испытывают более серьезную напряженность, чем во времена холодной войны.

Ранее генерал подчеркнул, что напряженность в отношениях может стать причиной открытого конфликта из-за любой "случайности". В качестве примера Ник Картер привел миграционный кризис, который возник на границе Белоруссии и Польши.

Алексей Пушков, комментируя заявление начальника британского штаба обороны отметил: "Неужели? Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии?". Сенатор задался вопросом, не идет ли речь об иной причине, а именно о том, что западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к российской территории, в частности, в Черном и Балтийском морях, а также на Украине и в Прибалтике.

Пушков подчеркнул, что ситуация в реальности обострилась давно, поэтому причиной являются не беженцы. "Война уже стала ледяной", – заключил сенатор.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости