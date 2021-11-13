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Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал недальновидной публикацию WSJ о наличии у России опасного для США компромата

, 22:30 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал недальновидной публикацию WSJ о наличии у России опасного для США компромата
Президент Байден, Oliver Contreras/globallook.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал публикацию Wall Street Journal о наличии у России серьезного компромата на власти США, назвав позицию автора недальновидной.

В публикации говорится о том, что Россия располагает опасным для любой американской власти компроматом, который  «в состоянии перевернуть с ног на голову всю политическую элиту США».

«Не знаю, какой есть компромат на американцев, мы не строим на этом отношения между нашими странами... Мы не вмешиваемся во внутренние дела Америки, никогда не пытались вмешиваться»,- заявил Чепа.

Парламентарий назвал подобные высказывания недальновидными: это «крайне опасные и зыбкие позиции». «Такие заявления - это есть внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между различными финансовыми и политическими и бизнес-кланами в США, ничто иное. И попытки разыграть здесь московскую карту неправильны»,- сказал депутат.

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