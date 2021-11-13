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Мария Захарова: вместо того чтобы помочь беженцам, Запад говорит о гибридной угрозе

, 20:12 Источник: ТАСС

Мария Захарова: вместо того чтобы помочь беженцам, Запад говорит о гибридной угрозе
Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что позиция Запада в ситуации миграционного кризиса на польско-белорусской границе обесценивает все его усилия по защите прав человека.

«Что мы видим со стороны того самого цивилизованного мира, который бесконечно всех поучает? Мы видим разговор о гибридной угрозе, атаке, заявления о стягивании каких-то вооруженных сил, обматывание себя колючей проволокой и переваливание ответственности на кого угодно», - сказала Захарова в субботу в эфире стрима «Главный. Тур» LIVE на YouTube.

По мнению дипломата, «грош цена всем документам» о правах человека, которые принимает Запад. «Где то самое сообщество, которое заманивало их [беженцев], а теперь от них отворачивается? Нужна конкретная гуманитарная медицинская помощь со стороны Запада, не какая-то там высокая правовая или политическая», - сказала Захарова.

По ее словам, для Запада сейчас «настал момент истины». «До какого уровня они доразвивали эти права человека, когда конкретные люди в этой помощи нуждаются, и в масштабах этого самого европейского цивилизационного сообщества эта помощь — копеечная», - заключила она.

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