Александр Лукашенко рассказал, что «тормошит» российского президента просьбами об «Искандерах»

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13 ноября 2021, 17:41 Источник: ТАСС

Учения, Russian Defence Ministry /globallook.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему необходимы несколько дивизионов ракетных комплексов «Искандер» и он «тормошит» просьбами об этом президента России Владимира Путина.

«Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 км [дальность пуска], потому что наш «Полонез» - до 300 км. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки», - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

Белорусский президент рассказал, что в 2021 году на совместных российско-белорусских учениях были пуски ракет. «Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и «Точку» [ракетный комплекс] задействовать, и [зенитный ракетный комплекс] «Бук-МБ», - сказал Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии «хорошая армия». «Мы четыре раза модернизировали свои вооруженные силы. Но у нас война будет другая, у нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле», - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что ему важно знать, что Россия поддержит в трудную минуту: «Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего».

12 ноября российские и белорусские десантники высадились на полигоне Гожский в Гродненской области. Как сообщило министерство обороны РФ, «российские десантники принимают участие во внезапной проверке боеготовности с подразделениями из Белоруссии».

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