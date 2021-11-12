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12 ноября 2021, 14:22 Источник: ТАСС

Учения, Russian Defence Ministry /globallook.com

Российские и белорусские десантники высадились на полигоне Гожский в Гродненской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

«В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства. Сегодня на полигоне Гожский осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы», - сообщило ведомство.

В Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили информацию белорусской стороны и сообщили, что российские десантники принимают участие во внезапной проверке боеготовности с подразделениями из Белоруссии.

Накануне врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора спрезидентом Путиным заявила, что в миграционном кризисе на белорусско-польской границе виноват Минск.

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