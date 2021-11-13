Зеленский обратился к сенату США с просьбой поддержать санкции против «Северного потока — 2» и остановить «газовый шантаж Европы»

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13 ноября 2021, 16:06 Источник: Twitter

Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Twitter обратился к сенату США поддержать санкции против «Северного потока — 2».

В своем посте Зеленский поблагодарил палату представителей Конгресса за то, что она включила в закон о расходах на нужды безопасности (National Defense Appropriation Act, NDAA) поправки, которые препятствуют реализации «Северного потока — 2».

«Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. <…> Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейского Союза в сенате США с просьбой поддержать такую норму и на уровне сената», — написал Зеленский.

9 ноября стало известно, что В США группа сенаторов-республиканцев во главе с Джимом Ришем, который руководит комитетом сената по международным отношениям, предложила внести поправки в законопроект об оборонном бюджете США на 2022 финансовый год. Если они будут приняты, Джозеф Байден должен будет ввести санкции против «любой организации, ответственной за планирование проекта, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», а также против основного акционера такой компании.

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