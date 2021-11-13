Александр Лукашенко рассказал, что они с Владимиром Путиным «практически одинаково воспринимают реальную действительность»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 ноября 2021, 15:27 Источник: ТАСС

Президеныт Путин и Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Александр Лукашенко назвал отношения с Владимиром Путиным братскими и теплыми и рассказал, о том, что оба президента имеют единый подход к происходящему в мире. Такая оценка прозвучала в интервью журналу «Национальная оборона».

«Мы с ним [Владимиром Путиным] на «ты» всегда. У нас очень братские, теплые отношения с ним», - сказал Лукашенко. «Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?» Философским языком говоря… Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа», - сказал Лукашенко. Он говорит: «Точно», - рассказал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко сказал, что общность взглядов президентов касается и отношения к Западу. Владимир Путин, по его словам, понимает, что «такое Беларусь, понимает то, что происходит на Западе точно так, как я понимаю». «То есть у нас абсолютно единые подходы к оценке того, что сегодня происходит» - подчеркнул президент Белоруссии.

«Мы поняли, что все эти вот разговоры - ширма со стороны Запада, это просто разговоры. А они, как я сказал, войны здесь как развязывали постоянно, так нацелены и сегодня», - добавил Лукашенко.

Вчера, комментируя угрозы президента Белоруссии перекрыть транзит российского газа в Европу, Владимир Путин сказал: «[Прекращение транзита] нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы, и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости