Путин: Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом на тему мигрантов

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13 ноября 2021, 13:01

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что белорусский лидер Александр Лукашенко готов переговорить с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель по вопросу миграционного кризиса в Европе. Глава государства надеется, что это произойдёт в ближайшее время.

«Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет - это наиболее важно, потому что мигранты стремятся прежде всего в Германию»,- высказал политик в эксклюзивном интервью Павлу Зарубину и программе «Москва. Кремль. Путин».

Российские лидер считает, что решение должно быть найдено в интересах Белоруссии и в интересах европейских стран, в том числе Польши и Германии, поскольку их «социальные системы все-таки перенапряжены». По его словам, необходимо создавать условия для того, чтобы трудоустроить мигрантов и решать вопросы, которые не были решены до конца.

«Как мне сообщил Александр Григорьевич Лукашенко, прекращены работы по вопросам, связанным с размещением беженцев, по строительству лагерей для них и так далее. Но надеюсь, что прямой контакт между руководством Белоруссии и руководителями ведущих стран Евросоюза поможет решить эти проблемы»,- резюмировал Путин.

Ранее Путин перечислил причины миграционного кризиса в Европе.

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